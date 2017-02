Realitky hodnotili obchodovanie na trhu v decembri pozitívne

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) – Realitným kanceláriám na Slovensku sa v decembri minulého roka darilo. Potvrdili to v prieskume Index realitného zdravia (IRZ), ktorý pravidelne pripravuje Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Vývoj obchodovania na trhu s nehnuteľnosťami v tomto období označili známkou 2,47.zhodnotila asociácia.Decembrový index na úrovni 2,47 opäť prelomil hranicu 2,50, čo je v rámci prieskumu rekord tohto mesiaca. Index bol o 0,15 bodu lepší ako predpoklad realitných profesionálov z novembra (2,62) a po prvý raz prešiel do plusovej časti stupnice.uviedla NARKS.Regionálny rozdiel v hodnotení IRZ, ktorý v ostatných mesiacoch pomerne výrazne naznačoval väčšiu spokojnosť s obchodovaním v Bratislavskom kraji, bol v decembri takmer nulový. Iba 0,02 bodu v prospech bratislavských (2,45) realitných kancelárií signalizuje podľa asociácie pozoruhodné pocitové zlepšenie biznisu mimobratislavských (2,47) subjektov.konštatovala.Prognóza vývoja IRZ na január NARKS hodnotou 2,54 príjemne prekvapila. Je to totiž najlepší januárový výhľad indexu v histórii merania a je blízko k hranici 2,50, ktorá oddeľuje pozitívnu časť stupnice od negatívnej. Jeho tvorcovia sa pritom na prvý mesiac v roku pozerajú obvykle dosť opatrne.Asociácia zároveň poukázala na to, že šesť mesiacov minulého roka dosiahlo IRZ lepší ako 2,50, čo považuje za znak významného a stabilného rastu slovenského trhu nehnuteľností.Index realitného zdravia zostavuje NARKS na základe odpovedí realitných kancelárií z celého Slovenska. Môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 5, pričom najnižšia úroveň predstavuje najlepšie fungujúci a prosperujúci trh. Má slúžiť na orientáciu pri rozhodovaní ako pre realitných profesionálov, tak aj pre verejnosť so záujmom o reality.