Realitný boom pre Jaguar už dosiahol vrchol, ceny bytov v Nitre klesajú

Investícia do budúcna

Nedostatok kvalitných nehnuteľností

Dynamický trh s prenájmom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NITRA 23. júla (WebNoviny.sk) - Realitný boom v Nitre v súvislosti s príchodom automobilky Jaguar Land Rover už dosiahol svoj vrchol a ceny bytov začali klesať. Nitra si za posledné dva roky prešla búrlivým vývojom na trhu s nehnuteľnosťami, na ktoré nebola vôbec pripravená, tvrdí predseda Správnej rady Združenia realitných kancelárií Slovenska Marek Šubrt.Po ohlásení investície výrazne vzrástli ceny nehnuteľností, pretože na trhu sa objavilo mnoho záujemcov o kúpu bytov. Mnohí berú kúpu bytu ako investíciu do budúcna s cieľom prenajímať ho.Ceny bytov dosiahli vrchol v druhej polovici roka 2016. V prvej polovici roka 2017 začali klesať. „Pokles bol nevyhnutný, pretože kúpyschopnosť klientov klesla na minimum,“ povedal realitný maklér Matias Fest zo spoločnosti Fest Garant Invest. V roku 2015 stál jednoizbový byt na sídlisku Klokočina približne 42-tisíc eur, vlani stál 52-tisíc eur, pričom v druhej polovici roka dosahovali ceny rekordné výšky 67-tisíc eur až 70-tisíc eur. Dnes sa dá takýto byt kúpiť za 62-tisíc eur.Realitní makléri upozorňujú na to, že napriek viacerým novým developerským projektom je v Nitre stále nedostatok kvalitných nehnuteľností. „Počet nových bytov, projektov a výstavieb je alarmujúco nízky. Všetko potrebuje čas a prípravu, a naše mesto nebolo pripravené na takýto prudký záujem a dopyt,“ povedal Fest.V zimnom období išli mimoriadne dobre na odbyt novostavby, v posledných mesiacoch je veľký dopyt po pozemkoch, no v tejto oblasti je v Nitre ponuka veľmi obmedzená.Veľmi dynamický je naďalej trh s realitami určenými na prenájom. „Pociťujeme opätovný nárast cien z hľadiska mesačných platieb. Záujem je dnes aj o nehnuteľnosti, pre ktoré sa v minulosti na trhu ťažko hľadala klientela,“ hovorí Fest. Ide najmä o väčšie rodinné domy, ubytovne a ubytovacie zariadenia, záujem sa zvýšil aj o troj- a štvorizbové byty. Najrýchlejšie sa však aj naďalej prenajímajú jedno- a dvojizbové byty.Združenie realitných kancelárií Slovenska upozorňuje na to, že po zrealizovaní ohlásených nových projektov môže nastať situácia, že ponuka bude prevyšovať dopyt, čo ovplyvní napríklad cenu starších bytov.