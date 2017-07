Reálne mzdy v ČR klesli od globálnej krízy o vyše 15 percent

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. júla (TASR) - Reálne mzdy v Českej republike od začiatku globálnej krízy v roku 2008 klesli o viac než 15 %. Uviedla to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej pravidelnej správe o stave zamestnanosti, z ktorej cituje portál E15.OECD v správe pripomína, že zatiaľ čo nezamestnanosť vo svete je dnes nižšia ako pred globálnou finančnou krízou, zároveň však došlo aj k poklesu produktivity práce. Hrubý domáci produkt (HDP) väčšiny krajín tak ešte nedosiahol úroveň pred krízou. V Česku sa pritom spoločne so Slovinskom a Estónskom produktivita práce zhoršila najviac.Mzdy v Česku síce nerastú, ale ľudia tam majú relatívne veľkú istotu zamestnania. Česká republika totiž patrí medzi krajiny, v ktorých sa trh práce z finančnej krízy spamätal najlepšie. Tento trend platí aj pre celú Vyšehradskú skupinu. No aj napriek nízkej nezamestnanosti reálna výška miezd v Česku od roku 2008 klesla o viac ako 15 %.Na druhej strane, podľa analýzy OECD sa Česko radí medzi krajiny s relatívne stabilným trhom práce, na ktorom za súčasných ekonomických podmienok nehrozí hromadné prepúšťanie. Nadpriemerná je v Česku aj kvalita pracovného prostredia.A hoci je rast miezd v susednej krajine slabý, OECD zaradilo Česko na druhú priečku krajín s nízkym podielom osôb s malými príjmami. Za Českou republikou sa nachádza napríklad Švajčiarsko, Dánsko alebo Fínsko. Podpriemerne výsledky ale Česko dosiahlo pri porovnaní rovnosti príjmu mužov a žien.