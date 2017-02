Reálne mzdy v Nemecku vlani vzrástli o 1,8 %

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v decembri vzrástli

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 6. februára (TASR) - Reálne mzdy nemeckých zamestnancov vlani výrazne vrástli, ale tempo ich rastu sa oproti predchádzajúcemu roku 2015 spomalilo. Informoval o tom nemecký štatistický úrad Destatist. Tieto údaje signalizujú, že spotreba domácností by sa mohla stať hlavný motorom najväčšej európskej ekonomiky.Podľa predbežných údajov spolkového štatistického úradu sa reálne mzdy v Nemecku v roku 2016 zvýšili medziročne o 1,8 %. To je spomalenie v porovnaní s ich nárastom o 2,4 % v roku 2015, ktorý bol najstrmší od krízového roku 2008.Priemerná miera inflácie pritom vlani dosiahla len 0,5 %. To znamená, že nízka inflácia bola hlavným dôvodom minuloročného rastu reálnych miezd, a nie vyššie príjmy ako také. Inflácia zvyčajne "odhryzne" veľkú časť z tempa rastu platov.Nominálne mzdy v Nemecku sa v roku 2016 zvýšili o 2,3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015, keď stúpli o 2,7 %.Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v decembri vzrástli a najstrmšie za takmer dva roky. Vyplýva to z predbežných údajov štatistického úradu Destatis. To je dobrá správa, signalizuje totiž, že najväčšia ekonomika eurozóny, bude pokračovať v expanzii.Štatistiky ukázali, že nemecké podniky zaznamenali v decembri 2016 po úprave o sezónne vplyvy nárast objednávok o 5,2 % v porovnaní s novembrom, keď sa dopyt po ich výrobkoch po revízii medzimesačne znížil o 3,6 %. Analytici pritom očakávali, že nové objednávky v poslednom mesiaci minulého roka stúpnu len o 0,5 %.Medzimesačné tempo rastu objednávok na nemecké produkty tak dosiahlo v decembri najvyššiu úroveň od júla 2014, keď objednávky vyskočili o 6,6 %.Štatistiky tiež odhalili, že domáci dopyt po produktoch nemeckých tovární sa v decembri zvýšil o 6,7 % a zahraničné objednávky vzrástli o 3,9 %. Z toho dopyt po nemeckých produktoch v eurozóne vyskočil až o 10 %, zatiaľ čo v štátoch mimo menového bloku stagnoval.