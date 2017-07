Rebel bez príčiny? Ďalšia šanca stretnúť najtalentovanejšieho tanečníka súčasnosti SERGEIA POLUNINA exkluzívne v SND.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Vstupenky sú v predaji už od pondelka 17. júla 2017.„Tanec je jazyk, ktorému každý rozumie, esencia umenia, čistá emócia, ktorá prináša radosť, aj emócia, ktorá burcuje,“ aj takto sa vyjadruje o kvalitách krehkého umenia jeden z najuznávanejších tanečníkov. Exkluzívne privítame „Jamesa Deana baletu“Pretože o stretnutie s výnimočným umelcom v SND je mimoriadny záujem aje prakticky vypredaný, SND sa v spolupráci s producentom podujatia a láskavým súhlasom Sergeia Polunina rozhodlo dať šancu ďalším záujemcom.sú v predaji vstupenky na ďalší večer –„Každý deň dostávame požiadavky z Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka i z Českej republiky a preto sme sa po porade s manažmentom SND rozhodli pridať ešte jedno predstavenie 27. septembra,“ uvádza. „Je to skutočne exkluzívna príležitosť stretnúť sa so Sergeiom Poluninom. Ako tanečníka ho totiž do konca roka môžu vidieť diváci len na scéne SND a v decembri vystúpi s novou verziou predstavenia PROJECT POLUNIN v Londýne.“V SND budeme mať jedinečnú príležitosť pozrieť si dokument s výstižným názvom Dancer a obdivovať umenie Sergeia Polunina v dvoch choreografiách Silent Echo a Take Me To Church. Na záver večera bude nasledovať beseda s umelcom o jeho životných peripetiách, o cene, ktorú zaplatil za naplnenie svojho osudového šťastia, ale aj o význame a poslaní umenia vôbec.sa napriek svojmu mladému veku zaradil už teraz medzi legendy – svojím umením i svojím osudom. Rodáka z ukrajinského mesta Cherson prirovnávajú k baletným ikonám – k Nižinskému, Nurejevovi, Baryšnikovovi. Kým prešiel púť od štvorročného nadaného dieťaťa až k momentu, aby po očarení a depresii pochopil, že umenie má silu osloviť a meniť, zažil nie každodenné dobrodružstvo života, ktoré zachytáva film Dancer.Detstvo umelca poznačila prísna matka a rozchod rodičov. Už ako 12-ročný opúšťa Kyjev, lebo získava štipendium na baletnej akadémii v Londýne, ako 19-ročný sa stáva najmladším sólistom Kráľovského baletu a ako 23-ročný umeleckým šéfom tohto prestížneho baletného súboru. To všetko znamená nebývalý a azda aj príliš rýchly vzlet. Niekde v duši však aj frustráciu a zlom. V jeden osudový večer sa Sergei rozhodne so všetkým skoncovať a vlastne aj o všetko prísť. Na výslní „zabuchol dvere“. S odstupom času nepovažuje toto rozhodnutie za prejav sily, skôr slabosti. Bolo to temné obdobie, ktoré sa paradoxne ako výraz slobody a individuality prejavilo jeho inklináciou k tetovaniu, či jazvami na tele, ktoré v umelcovom ponímaní pripomínajú znaky dávnych bojovníkov.Titulok Rebel bez príčiny odkazuje na skvelého mladého amerického herca Jamesa Deana, ku ktorému niekedy Sergeia Polunina prirovnávajú. Aj Polunin rovnako ako James Dean je prototypom rozorvaného hrdinu, ktorý v živote i v umení poukazuje na problémy dospievania, na dôsledky nepochopenia rodičov, na odcudzenie, na nedostatok komunikácie... Sergei Polunin upozorňuje ešte na ďalší moment. V prípade baletu aj na nedostatočné uznanie a ohodnotenie umenia, ktoré vyžaduje neuveriteľnú disciplínu, drinu a krátky „umelecký život“: Čo vlastne znamená skvelý tanečník oproti slávnemu futbalistovi, či tenistovi? Aj tieto otázky zaznejú v dokumente amerického režiséra Stevena Cantora Dancer.Pri osudových zlomoch často však stojí šťastena. Posledným baletným vystúpením Polunina mala byť tanečná variácia na song Take Me to Church od írskeho speváka Hoziera. Polunin vložil do interpretácie celú svoju umeleckú dušu. Práve tu zasiahol osud - stretnutie s americkým fotografom a hudobným režisérom Davidom LaChapellom, s ktorým Sergei nakrútil video choreografie Take Me to Church v malej kaplnke na ostrove Maui.Nakrúcanie, ako svoj posledný baletný výkon, Polunin vraj preplakal. Opäť však paradoxne práve Take Me to Church a stretnutie s Davidom LaChapellom odštartovalo umelcov nový vzlet. Video na youtube si pozrelo už takmer 21 miliónov ľudí. Návštevníci hosťovania Sergeia Polunina v SND budú mať privilégium vidieť aj túto choreografiu naživo.Vďaka projektu, ktorý prinášajú MILOSH Limited, PAVLEYE production a Balet SND spoznáme na scéne SND umelca, ktorý v súčasnosti rozšíril svoje aktivity: nakrúca v USA, pripravuje choreografie na prestížnych európskych scénach.Nepremeškajte príležitosť stretnúť sa so Sergeiom Poluninom v SND: