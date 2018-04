Recenzia: Divadlo Astorka sa pokúsi zmeniť „Nášho človeka“..

Divadlo Astorka skočilo však do tejto témy rovnými nohami, a to nielen svojim výstupom na tribúny počas protikorupčných pochodov v posledných týždňoch, ale aj svojou novou premiérou inscenácie dvojice mladých autorov Mira Dacha a Jána Luterána s názvom Náš človek.

Hoci vekom mladá dvojica, predložila však tvorivému tímu Astorky tému zásadnú. Kolektív umelcov tohto malého sčasti súkromného a na seba odkázaného divadla sa nebojí, dokonca ani improvizácie, ktorou vznikla aj Jama deravá Michala Vajdičku. V prípade Nášho človeka nešlo o pokus – omyl, ale o vopred pripravený režijný plán jedného z dvojice autorov, Jána Luterána a dramaturgické spracovanie Mira Dacha, čiže presnú líniu. Do inscenácie sa však napriek napätej situácii v politike a účasti umelcov Astorky na pochodoch, veľa konkretizácie nedostalo. Hra bola napísaná a naplánovaná už pred tragickou udalosťou, no napriek tomu veľmi sviežo, adresne a priamo na mladého diváka, ktorý si môže aj z pohľadu „lektora v múzeu“, ako v závere autori mladosť predstavili, porovnať korupciu včera a dnes. Kým však do výchovy nevstúpi rodič s akými-takými hodnotami, ale vo väčšom množstve, aby prevalcovala táto „väčšina“ spolužiakov tú „negatívnu menšinu“, nie je šanca. Pretože rastieme v tom, že sa dáva lekárom, sestrám a za služby, na druhej strane plačeme pre korupciu, ak sami nemáme moc...Naše deti si to nezaslúžia.

V hre je veľmi pekne vyjavený problém aj za minulého režimu, kedy sa takí ľudia aspoň mali koho báť, lebo si nik sám sebou nemohol byť istý, ako je to dnes, kedy si práve takýto človek sám sebou istý je, pretože si ľudia navzájom ruky podávajú a nazývajú sa „obchodnými partnermi“...A, v tomto nechávame padať ducha našich synov a dcér, pretože ak by aj do nejakého dieťaťa rodič zásady vštepil, kolektív ho úspešne zahubí, a to už aj v školských laviciach.

No, Astorka je práve v takomto prípade na správnej ceste, kedy možno aj prostredníctvom školských zájazdov na svojom javisku ukáže, kto sme a čo žijeme. Skúsme veriť mladosti, že nájde kľúč ku zmene. Divadlu Astorka sa totiž darí nachádzať kľúče od uzamknutých tém, kde sa neboja prehovoriť, preto možno práve divadlo prispeje k tomu, aby naše deti na tribúny už nemuseli vystúpiť, a ak, tak len raz a naposledy!

Miro Dacho, Ján Luterán

NÁŠ ČLOVEK

KÚPIŤ SI MOŽNO KAŽDÉHO, OTÁZNA JE LEN JEHO CENA.

Réžia: Ján Luterán

Dramaturgia: Miro Dacho

Scéna: Juraj Kuchárek

Kostýmy: Eva Kleinová

Hudba: Daniel Fischer

Účinkujú:

Peter Šimun, Matej Landl, Róbert Jakab, Pavol Šimun, Marián Labuda, Zuzana Konečná, Daniela Gudabová a. h., Dominika Žiaranová a. h., Tomáš Mrekaj a. h.

Verejná generálka: 11. 4. 2018 o 11.00 hod. a po nej tlačová konferencia cca o 13.00 hod.

Premiéra: 12. 4. 2018 o 19.00 hod.

Reprízy: 13. 4., 18. 4., 28. 4., 15. 5., 18. 5., 23. 5. 2018 o 19.00 hod.

Ústredný hrdina predstavuje akúsi vzorku Slováka.

Duchom malého človeka, ktorý chce bez práce a námahy stúpať na spoločenskom rebríčku, ktorý si vždy všetko dokáže zabezpečiť vďaka známostiam a skorumpovanosti, a to bez najmenších morálnych dilem.

Autor: Jana Jurkovičová