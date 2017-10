Recitačná súťaž v Driečanoch má spopularizovať Dobšinského a rozprávky

Na snímke renesančná zvonica a klasicistický kostol v Drienčanoch (okr. Rimavská Sobota), v ktorom kázal Dobšinský, archívna snímka Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Drienčany 17. októbra (TASR) – Spopularizovať slovenské rozprávky a ich zberateľa Pavla Dobšinského je cieľom súťaže v prednese rozprávok Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ktorej 12. celoslovenský ročník sa v stredu 18. októbra koná v Drienčanoch v okrese Rimavská Sobota. Organizátorom podujatia je Gemersko-malohontské osvetové stredisko (GMOS), obec Drienčany, Evanjelická cirkev augsburského vyznania Drienčany a Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.informovala Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka GMOS. Dodala, že po súťažnom bloku je pre súťažiacich pripravená beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom.Pavol Dobšinský je najvýznamnejšou osobnosťou, ktorej životný príbeh je spojený s Drienčanmi. Tento spisovateľ, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti prišiel do obce v roku 1861 a ako evanjelický farár tu pôsobil 24 rokov, až do svojej smrti v roku 1885. V Drienčanoch je i pochovaný a jeho hrob sa nachádza neďaleko fary, v ktorej žil a tvoril. Jeho pamiatku dnes pripomína múzeum slovenskej rozprávky, zriadené v zrekonštruovanej fare.