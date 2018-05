Reese Witherspoon produkuje dokument o Martine Navrátilovej

Martina Navrátilová na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 16. mája (TASR) - Filmová herečka a držiteľka Oscara Reese Witherspoon v utorok oznámila, že jej produkčná spoločnosť pracuje na dokumentárnom filme o tenisovej legende českého pôvodu Martine Navrátilovej.Navrátilová je, napísala na Twitteri Reese Witherspoon. Dokumentárny film sa bude zaoberať práve týmito témami, dodala herečka.Witherspoonovej produkčná spoločnosť Hello Sunshine sa pri tomto projekte spojila s americkým novinárom Glennom Greenwaldom a producentkou Suzanne Gilbertovou, doplnila filmová hviezda.Greenwald, investigatívny novinár a spoluzakladateľ internetovej spravodajskej stránky The Intercept, uviedol, že chce, aby film vyzdvihol sociálne a politické aktivity bývalej svetovej jednotky v ženskom tenise.napísal na Twitteri Greenwald.Greenwald (51) okrem toho, že zakladal webovú stránku The Intercept, je známy aj tým, že spolu s dokumentaristkou Laurou Poitrasovou zverejnil odhalenia informátora Edwarda Snowdena o americkej Národnej bezpečnostnej agentúre (NSA). Greenwald vyrastal ako homosexuál v konzervatívnej oblasti amerického štátu Florida.Rodáčka z Prahy Navrátilová (61) je držiteľkou 18 titulov z grandslamových tenisových turnajov, a to v dvojhre žien. Z Československa, kde vládol totalitný režim, ušla v roku 1981 a čoskoro nato sa prihlásila k lesbickej orientácii. Dlhé roky je aktivistkou za práva homosexuálnych, bisexuálnych a transrodových ľudí, napísala v stredu tlačová agentúra DPA.