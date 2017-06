Referát D. Kováčika o jeho činnosti za vlaňajšok dostal v pléne zelenú

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. júna (TASR) - Stíhanie korupčníkov, spolupráca s políciou, ale aj zmienka o terorizme na Slovensku. Aj toto sú témy, ktorým sa v správe o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za minulý rok venuje špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Jeho referát dnes poslanci 75 hlasmi vzali na vedomie.V dokumente Kováčik priznáva, že počet osôb stíhaných pre niektorý z trestných činov korupcie, ale aj počet obžalovaných a odsúdených, v posledných troch rokoch evidentne klesá. Podľa jeho slov fyzické, ale aj právnické osoby často nie sú ochotné spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní a objasňovaní korupcie, čím je odhaľovanie a postihovanie tohto druhu kriminality nepochybne sťažené. Dôvody tejto neochoty vidí dva.Prvým je preformalizovaný Trestný poriadok, v dôsledku čoho každého oznamovateľa korupcie čaká v priebehu vyšetrovania a súdneho pojednávania "doslova martýrium". Za druhú príčinu označuje ÚŠP tlak zo strany niektorých novinárov, ale aj politikov.zdôraznil Kováčik.ÚŠP tvrdí, že k efektívnemu boju proti korupčnej trestnej činnosti by po dôkladnej právnej analýze prispelo aj zavedenie tzv. testu integrity (spoľahlivosti). Spočíval by v tom, že polícia by mala zákonné oprávnenie na vytvorenie vhodných podmienok na spáchanie trestného činu alebo disciplinárneho previnenia pre príslušníka alebo zamestnanca ozbrojeného zboru s tým, že pokiaľ by táto osoba nebola úspešná v teste, bolo by proti nej začaté disciplinárne alebo trestné konanie.navrhuje úrad.Zo správy tiež vyplýva, že spolupráca ÚŠP so zložkami polície je korektná. Často však absentuje samostatnosť v postupe a rozhodovaní policajtov a prejavuje sa slabšia orientácia, pokiaľ ide o určenie ďalšieho postupu vyšetrovania a objasnenia skutkového stavu. V niektorých prípadoch sa podľa ÚŠP u policajtov prejavuje laxnosť a očakávanie priamych pokynov prokurátora na vykonanie konkrétnych úkonov s tým, že okrem splnenia pokynov prokurátora ďalšiu vlastnú aktivitu vo veci nevyvíjajú.V minulom roku prokurátor ÚŠP zaznamenal aj prvý prípad terorizmu na Slovensku.informovala TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.