Referendum o ústavnej reforme v Turecku sa uskutoční 16. apríla

Na snímke sú portréty zakladateľa moderného Turecka Mustafu Kemala Atatürka (vľavo) a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 11. februára (TASR) - Turecké referendum o ústavnej reforme sa uskutoční 16. apríla. Potvrdila to dnes Najvyššia volebná rada krajiny.Novelu ústavy, ktorú predložila vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) s cieľom zaviesť v krajine prezidentský systém vlády, parlament odhlasoval 21. januára. Prezident Recep Tayyip Erdogan ju podpísal v piatok 10. februára. Ústavnú reformu teraz musia potvrdiť občania v referende.Na základe novely bude mať prezident právomoc vymenovať ministrov a ďalších vládnych činiteľov, ako aj polovicu členov najvyššieho súdu, takisto rozpustiť parlament, vyhlásiť výnimočný stav či vydávať dekréty.Parlament predtým schvaľoval jednotlivo znenie všetkých 18 článkov ústavy, ktoré AKP zaradila do svojho reformného balíka. Vášnivá rozprava opakovane prerástla do potýčok medzi poslancami.Predstavitelia AKP argumentujú, že silný prezidentský úrad je potrebný na posilnenie a stabilizovanie Turecka v čase, keď čelí rôznym hrozbám terorizmu.Kritici považujú zmeny za snahu legislatívne ukotviť rozsiahle právomoci v rukách prezidenta Erdogana.Predseda Tureckej advokátskej komory Metin Feyzioglu varoval, že nová ústava premení Turecko na "sultanát" a predznamená koniec demokracie.