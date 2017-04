Referendum o zachovaní berlínskeho letiska Tegel bude v septembri

Na ilustračnej snímke berlínske letisko Tegel Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. apríla (TASR) - V nemeckej metropole Berlín sa bude 24. septembra okrem parlamentných volieb konať aj referendum o tom, či ponechať v prevádzke medzinárodné letisko Tegel. Rozhodlo o tom dnes vedenie mesta, informovala agentúra DPA.Letisko Tegel malo byť zatvorené hneď po otvorení nového medzinárodného letiska Berlín-Brandenburg ležiaceho na juhovýchode nemeckej metropoly. To by do prevádzky mali uviesť v roku 2018 alebo 2019, pričom pôvodne sa tak malo stať už v roku 2011.Zástancovia letiska Tegel zorganizovali za jeho zachovanie petíciu, pričom vyzbierali viac ako 200.000 podpisov.