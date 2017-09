Referendum v Kurdistane:Viac ako 90 percent ľudí podporilo nezávislosť

Iracký kurdský volič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Arbíl 26. septembra (TASR) - Viac ako 90 percent hlasujúcich v referende v irackom Kurdistane podporilo nezávislosť pre tento autonómny región. Vyplýva to z prvých výsledkov, ktoré v pondelok neskoro večer zverejnila volebná komisia v Arbíle.Účasť hlasujúcich v referende bola viac ako 72 percent, dodala komisia. Konečné výsledky sa očakávajú do troch dní.Po skončení hlasovania Kurdi oslavovali hlboko do noci v uliciach Arbílu, hlavného mesta irackého Kurdistanu. Ľudia v autách trúbili, iní mávali kurdskými vlajkami a odpaľovali ohňostroje. Bolo tiež počuť oslavné výstrely z ručných zbraní, uvádza agentúra DPA.Do hlasovania sa mohlo zapojiť viac ako 5,2 milióna voličov. Výsledok referenda nie je právne záväzný.Prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání povedal, že úspešné hlasovanie v referende nepovedie k automatickému vyhláseniu nezávislosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Proti referendu sa vyslovili okrem Iraku aj Turecko, Irán, USA a OSN. Podľa nich to môže destabilizovať región a odvrátiť pozornosť od bojov s teroristickou organizáciou Islamský štát.Iracké ministerstvo obrany po zatvorení hlasovacích miestností v pondelok vyhlásilo, že spúšťa spoločné vojenské cvičenia "veľkého rozsahu" s Tureckom pozdĺž spoločných hraníc. Ústredná iracká vláda aj Turecko predtým pohrozili vojenskou intervenciou v reakcii na referendum, ktoré považujú za neprijateľné.