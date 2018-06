Reformy súdnictva v Poľsku oslabujú boj proti korupcii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. júna (TASR) - Protikorupčný monitorovací orgán Rady Európy (RE) v piatok varoval, že pre kontroverzné reformy poľského súdnictva tamojší sudcovia už nie sú dostatočne nezávislí na to, aby pokračovali v boji proti korupcii.Správa Skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO) vyšla len dva týždne predtým, ako bude na základe nových pravidiel zrejme prinútených odísť do dôchodku až 27 z dovedna 72 sudcov poľského najvyššieho súdu, uviedla agentúra DPA.GRECO v správe vyzvala Varšavu, aby sa znížený vek odchodu do dôchodku pre sudcov najvyššieho súdu neuplatňoval. Legislatívne zmeny, ktoré im to umožnia, majú začať platiť od 3. júla.GRECO zároveň kritizovala ako spolitizované aj zmeny v poľskej Národnej súdnej rade (KRS), ktorá nominuje sudcov a plní tiež úlohu kontrolného orgánu. Revidované by podľa nej mali byť aj rozšírené kompetencie ministra spravodlivosti v súdnych disciplinárnych i organizačných procesoch.povedal šéf GRECO Marin Mrčela a vyzval Varšavu, aby rýchlo implementovala odporúčania tohto úradu.Aj Európska únia sa snaží Varšavu presvedčiť, aby reformy stiahla, argumentujúc, že zmeny ohrozujú fungovanie právneho štátu. Poľská konzervatívna vláda však takýmto výzvy odmieta a tvrdí, že reformy súdnictva sú potrebné.