RegioJet chce vstúpiť do integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji

Bratislava 29. januára (TASR) - Súkromný dopravca RegioJet chce do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) vstúpiť v priebehu tohto roka. Pre TASR to uviedol hovorca dopravcu Aleš Ondrůj s tým, že momentálne prebiehajú intenzívne rokovania so zástupcami Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), ktorá koordinuje IDS BK.spresnil Ondrůj. Hovorkyňa BID Eva Kukurová pre TASR uviedla, že spoločne rokujú o technickom zabezpečení prepravy cestujúcich.priblížila. BID s RegioJetom rieši aj spôsob vstupu súkromného dopravcu do ekonomiky systému.Zapojenie RegioJetu do IDS BK by pre cestujúcich znamenalo, že sa môžu na jednotný cestovný lístok voziť napríklad bratislavskou MHD i vlakmi RegioJetu, ktoré jazdia na trase Bratislava-Komárno. Ondrůj už v minulosti pre TASR uviedol, že majú záujem na rozvoji tohto dopravného systému.skonštatoval.RegioJet sa podľa jeho slov podieľal na procese prípravy bratislavskej integrovanej dopravy už pred približne piatimi rokmi. Nakoniec sa však do nej rozhodol nevstúpiť.vysvetlil Ondrůj s tým, že to bolo v rozpore s povinnosťami RegioJetu a so zodpovednosťou za výber tržieb, ku ktorej sa dopravca zaviazal v rámci zmluvy o verejnej doprave.O budúcnosti zapojenia sa do IDS BK rokovala BID v minulom roku aj so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja a zástupcami dopravcov SAD Trnava i SAD Dunajská Streda.Momentálne sú v IDS BK zapojení traja dopravcovia, a to Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko.