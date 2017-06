Regiojet má málo stevardiek, nábor robí už aj na stredných školách

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Praha 11. júna (TASR) - Nedostatok ľudí na českom pracovnom trhu začína pociťovať aj súkromný dopravca RegioJet. Na službách palubného personálu postavil jeho majiteľ Radim Jančura svoj biznis, teraz mu ale stevardky odchádzajú.Podľa hovorcu spoločnosti Aleša Ondrůja v máji a na začiatku júna chýbal palubný personál pri 1,8 % spojov. Výpadok služieb firma cestujúcim nekompenzuje, niektoré nové linky dokonca rovno spustila bez sprievodu stevardiek.Nedostatok ľudí vysvetľuje RegioJet nízkou nezamestnanosťou a tým, že v súčasnosti rozširuje počty spojov a vlakov.povedal Ondrůj. RegioJet pôvodne prijímal stevardky najmä medzi študentkami vysokých škôl, tento rok v zime sa však už zameral aj na študentov maturitných ročníkov.Analytici sa domnievajú, že nezamestnanosť v Česku je natoľko nízka, že brzdí rozvoj firiem. V máji klesla už štvrtýkrát po sebe, a to na 4,1 %. Nadbytok voľných miest zároveň tlačí na podniky, aby zvyšovali mzdy. V minulom mesiaci počet neobsadených miest presiahol 174.000.Podľa hlavného ekonóma Deloitte Davida Marka je pravdepodobné, že podiel nezamestnaných sa v ďalších mesiacoch zníži pod 4 %, smerom k zime by sa mal opäť mierne zvýšiť a na konci roka dosiahnuť zhruba súčasnú úroveň. Za celý rok by mala nezamestnanosť dosiahnuť 4,3 %, v minulom roku to bolo 5,5 %.Podielom voľných miest k počtu nezamestnaných (vyše 56 %) sa podľa hlavného analytika UniCredit Bank zrejme Česko radí na druhé miesto na svete za Japonsko. Ako povedal, už dlhší čas prevládajú v súvislosti so štatistikami nezamestnanosti komentáre, že jej súčasná úroveň znamená skôr ekonomickú nevýhodu než výhodu. "dodal.