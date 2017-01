RegioJet prepravil rekordný počet pasažierov, ČD sú na 7-ročnom maxime

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 30. januára (TASR) - Diaľkové vlaky sú na cestovanie po Českej republike stále atraktívnejšie. Ukazujú to dnes zverejnené výsledky RegioJetu a Českých dráh (ČD) za minulý rok.RegioJet prepravil minulý rok 3,72 milióna cestujúcich, ČD 171,5 milióna pasažierov. RegioJetu tak vo vlakoch pribudlo 600.000 cestujúcich, oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 20 %. České dráhy mali vlani vo vlakoch o 1,775 milióna pasažierov viac, čo predstavuje rast zhruba o 1 %.povedal majiteľ firmy Radim Jančura. Spoločnosť už oznámila posilnenie trasy na Slovensko, od februára ponúkne tretí spoj denne medzi Prahou a Košicami. Vrátane autobusov prepravila firma vlani vyše 15 miliónov cestujúcich.Obaja dopravcovia vysvetľujú rast počtu pasažierov rozdielne, zhodujú sa ale v tom, že rast zaznamenáva najmä doprava na dlhšie trasy.povedal generálny riaditeľ ČD Pavel Krtek, podľa ktorého sa najviac zvýšil počet cestujúcich do Rakúska. Počet pasažierov ČD bol najvyšší od roku 2009, v prípade prepravného výkonu je výsledok najlepší za 20 rokov.