RegioJet vstúpi do dopravného systému bratislavského kraja

lustračné fotoFoto: TASR/Pavel Neubauer lustračné fotoFoto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 27. septembra (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci dnes odsúhlasili zapojenie súkromného dopravcu RegioJet do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). RegioJet plánuje zapojenie do dopravného systému k 1. januáru 2018. Tento vstup už v júni schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal víta zapojenie tohto dopravcu do IDS BK. "Stretli sme sa so zástupcami RegioJetu a vysvetlili nám svoj zámer. S Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) sú technicky dohodnutí na procese realizácie. Ich cieľ je, aby od 1.1.2018 ich vlak mohol fungovať v rámci IDS BK, čo je ambiciózny cieľ, no my ho podporujeme," priblížil na dnešnom mestskom zastupiteľstve primátor.BID, ako koordinátor IDS BK, momentálne s RegioJetom rokujú o prispôsobení zariadení na predaj a kontrolu cestovných lístkov, zjednotení prepravného poriadku či úprave cestovných lístkov podľa štandardov IDS BK. V polovici decembra by sa mala spustiť komunikačná kampaň.RegioJet by mal v rámci IDS BK obsluhovať svojim vlakom zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov. Vlaková linka S70 by mala byť prevádzkovaná od 15-minútových intervalov počas dopravnej špičky po 60-minútové intervaly v ostatných časoch.Pri cestovaní RegioJetom na trase linky S70 budú platiť všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky IDS BK, ako aj duálna tarifa dopravcu, teda cestovné lístky platné iba na cestu vlakom.