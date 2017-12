Regionálna karta prinesie návštevníkom Slovenského raja výhody

Ilustračný záber. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 27. decembra (TASR) - Každý, kto sa ubytuje v niektorom z partnerských ubytovacích zariadení v regióne Slovenského raja aspoň na dve noci, získa od 1. januára 2018 zdarma regionálnu turistickú kartu Slovenský raj & Spiš.informoval marketingový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš Martin Pižem.Projekt regionálnej turistickej karty pre rok 2018 pilotne realizuje OOCR s finančným prispením Ministerstva dopravy a výstavby SR a krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Cieľom projektu je podľa Pižema motivovať turistov k ubytovaniu sa a stráveniu dovolenky práve v tomto regióne.konštatoval.Regionálnu turistickú kartu Slovenský raj & Spiš návštevník získa priamo na recepcii partnerského ubytovacieho zariadenia pri prihlásení sa na ubytovanie. Jej výhody následne môže využívať po celý čas svojho pobytu v tomto zariadení. Karta je vystavená na meno a je neprenosná. Deti do šesť rokov čerpajú zľavy na kartu rodiča či sprevádzajúcej dospelej osoby, bez potreby vlastnej karty.upozornil Pižem s tým, že dohromady budú môcť hostia v 18 zariadeniach čerpať zľavy na 24 produktov, ako napr. skipasy, vstupy do wellness centier, akvaparkov či do zoologickej záhrady i múzea.