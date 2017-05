Regionálna komora v Žiline spolupracuje s Čínou od roku 1998

Žilina, centrum. Foto: Pozicovnabicyklov.sk Foto: Pozicovnabicyklov.sk

Žilina 23. mája (TASR) – Žilinská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ŽRK SOPK) začala spolupracovať s Čínou v roku 1998 a v roku 2000 zorganizovala prvú obchodnú misiu do Číny.Podľa riaditeľa ŽRK SOPK v Žiline Jána Mišuru podpísali v roku 2000 dohodu o spolupráci s obchodnou komorou Šan-si. "uviedol Mišura.V rokoch 2014 a 2015 zorganizovala žilinská SOPK v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a SARIO obchodnú misiu do Číny a zabezpečila účasť na výstave v Ning-po v rámci projektu šestnástich štátov východnej Európy a Číny.doplnil riaditeľ ŽRK SOPK.V roku 2016 realizovali v rámci dohôd o spolupráci žilinská SOPK a ŽSK obchodnú misiu do Číny na veľtrh šestnástich východoeurópskych štátov v Ning-po. "dodal Mišura.Kontinentálna spolupráca v rámci projektu podpísanej dohody ŽRK SOPK a Čínsko-poľskej komory a v rámci projektu hodvábnej cesty dáva podľa neho šancu pre slovenské firmy presadiť sa na čínskom trhu.vysvetlil Mišura.Z čínskej strany chcú spolupracovať firmy v oblastiach elektroenergetiky, autodielov a príslušenstva, darčekových predmetov, koženej galantérie, textilu, odevov, záhradníckych potrieb. "uviedol riaditeľ ŽRK SOPK.Upozornil, že na medzinárodnej konferencii pod názvom "Jeden pas, jedna cesta" sa v polovici mája v čínskom Pekingu nezúčastnil nikto z čelných predstaviteľov Slovenska. "," upozornil Mišura.," uzavrel riaditeľ ŽRK SOPK.