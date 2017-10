Regionálne rozdiely sa zväčšujú, OĽaNO navrhuje viaceré opatrenia

Na archívnej snímke poslanec Eduard Heger (OĽaNO-NOVA) stojí za rečníckym pultom. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. októbra (TASR) – Regionálne rozdiely sa na Slovensku neznižujú, naopak za posledných 20 rokov sa ešte zvýšili a prehĺbili. Podľa opozičného hnutia OĽaNO je to zlyhanie všetkých vlád. Poslanci Anna Verešová a Eduard Heger (obaja OĽaNO) preto predstavili viaceré návrhy, ktoré by podľa nich pomohli pri riešení tohto problému.Podľa Verešovej sú tieto opatrenia založené na troch pilieroch - dostať pracovné miesta do týchto regiónov, dať ľuďom takú kvalifikáciu, aby si našli prácu a hlavne, robiť s ľuďmi, ktorí majú nízku kvalifikáciu alebo žiadnu kvalifikáciu.opísala Verešová na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.Pripomenula, že na neznižujúce sa regionálne rozdiely na Slovensku poukázala aj Správa o súdržnosti EÚ. Opísala, že juh a východ Slovenska sa vyľudňuje a opatrenia vlády na podporu mobility za prácou tento problém nevyriešia, práve naopak.zdôraznil poslanec Heger.Priblížil napríklad aj fenomén, ktorý sa v týchto regiónoch deje. Vysoká nezamestnanosť nenúti zamestnávateľov, aby zvyšovali mzdy, ľudia tak pracujú za nízke platy. Tento problém chce riešiť rozvinutím konkurenčného prostredia, a to zjednodušením malého podnikania. Zároveň vidí riešenie aj v podpore podnikania v cestovnom ruchu, ktorý môže pomôcť práve málo rozvinutým regiónom. Okrem iného je podľa poslancov dôležitá aj podpora infraštruktúry, či už cestnej, alebo železničnej.