Regionálne školstvo bude naďalej financované aj rezortom vnútra

Bratislava 22. mája (TASR) - Regionálne školstvo naďalej nebude financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva tak, ako tomu bolo do roku 2013. Poslanci NR SR v utorok nepodporili návrh SaS, ktorá chcela návrat k spôsobu financovania spred roka 2013.Liberáli pripomínali, že k zmene financovania regionálneho školstva došlo v rámci projektu ESO (Efektívna Spoľahlivá a Otvorená štátna správa).uviedli poslanci, podľa ktorých sa takéto financovanie javí ako neprehľadné a nesystematické.tvrdili liberáli, ktorí to chceli zmeniť novelou zákona.vysvetľovali.Zjednotenie financovania by podľa SaS prispelo k transparentnosti, prehľadnosti a efektívnosti financovania školstva. Zároveň navrhovali obnoviť existenciu krajských školských úradov ako rozpočtových organizácií ministerstva školstva a vrátiť im kompetencie na úseku školstva.