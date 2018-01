Regionálne týždenníky MY prichádzajú s novým magazínom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. januára (TASR) - Sieť regionálnych týždenníkov MY prichádza s novým časopisom. Nový MY magazín bude súčasťou každého vydania MY a nahradí doterajší televízny magazín Fotelka. Koncipovaný bude monotematicky, pričom sa budú pravidelne striedať témy Zdravie, Hobby, Relax a Slovensko.Čitatelia sa však nemusia obávať, že by prišli o televízny program. Ten súčasťou magazínu ostáva, avšak už nie ako nosná informácia.zdôvodnil Milan Mokráň, riaditeľ divízie týždenníkov a člen predstavenstva Petit Press.Regionálne týždenníky MY tak podľa neho pokračujú v redizajnovaní titulu, ktorý sa má meniť nie len vizuálne, ale aj obsahovo. Vychádzať chcú pritom z moderných trendov a grafiky. Cieľom je podľa Mokráňa byť lídrom v regionálnej žurnalistike.dodal Mokráň.Regionálne týždenníky MY, ktoré patria do vydavateľského domu Petit Press, vychádzajú v náklade 110.000 kusov v takmer všetkých okresoch na Slovensku.