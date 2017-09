Regionálne voľby v Rusku už predpokladajú víťaznú stranu

Ruský opozičný aktivita Alexej Navaľnyj vychádza z nápravného zariadenia. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. septembra (TASR) - Rusi sa dnes vybrali k volebným urnám v rámci regionálnych volieb, v ktorých sa očakáva, že s prevahou zvíťazia kandidáti vládneho Jednotného Ruska spájaného s prezidentom Vladimirom Putinom.Jednotné Rusko ovládlo minuloročné voľby do federálneho parlamentu a dnešné voľby, v ktorých sa vyberajú aj gubernátori a miestni poslanci, by mali dopadnúť podobne, píše agentúra DPA. Druhou a treťou najsilnejšou stranou by mala z volieb vzísť pravdepodobne Komunistická strana Ruskej federácie, ktorá sa stále teší podpore v niektorých regiónoch, a populistická Liberálnodemokratická strana Ruska.Opozičná strana Jabloko viedla intenzívnu kampaň s nádejou vybudovať si mocenskú základňu na miestnej úrovni, keďže nemá zastúpenie vo federálnom parlamente. Muž v strednom veku uviedol pred voličskou miestnosťou v Moskve pre DPA, že hlasoval za Jabloko, pretože chce zmenu vlády, ale dodal, žeZnámy opozičný politik Alexej Navaľnyj vyzval na bojkot volieb. Tie by sa skončiť v ruskom najzápadnejšom meste Kaliningrad o 21.00 h SELČ.