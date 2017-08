Register partnerov verejného sektora: nestihli ste sa zapísať? Vieme, prečo.

Registrácia prináša v praxi obrovské množstvo problémov, o ktorých registrový súd možno ani nevie

Ak chcú firmy robiť biznis so štátom a nadobúdať finančné prostriedky v hodnote prevyšujúcej 100.000 eur jednorazovo alebo v úhrne prevyšujúcej sumu 250.000 eur v kalendárnom roku, musia sa registrovať. Aby zápis zodpovedal skutočnosti, tento realizuje tzv. oprávnená osoba, ktorou môže byť napríklad advokát alebo banka. Zákon ukladá oprávneným osobám povinnosť oboznámiť sa s vlastníckou štruktúrou firmy, identifikovať jej skutočných vlastníkov a svoje zistenia opísať vo verifikačnom dokumente, ktorý tvorí podklad k zápisu do registra. Verifikačný dokument je verejne prístupný na webovej stránke registra a každý sa môže oboznámiť s jeho obsahom.Je určite správne, aby verejnosť poznala skutočných vlastníkov firiem, ktoré robia väčšie obchody so štátom. Tentovšak. Prvou je samotný zákon. Ten napríklad počíta s prípadom, keď z objektívnych dôvodov nie je možné určiť konečného užívateľa výhod. Takáto situácia môže nastať vtedy, ak za firmou stojí veľké množstvo vlastníkov, alebo ak sú akcie firmy, resp. jej matky, obchodované na burze cenných papierov. V takom prípade sa do registra zapisujú členovia vrcholového manažmentu tejto firmy, ktorými sú podľa zákona členovia jej štatutárneho orgánu, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu., v tejto súvislosti konštatuje:Spolu s technickými problémami, ktoré systém registrácie prináša, táto požiadavka výrazným spôsobom komplikuje život najmä veľkým medzinárodným firmám, o ktorých legitimite podnikania nemôže byť pochýb.Register a verifikačné dokumenty musia podľa zákona napríklad obsahovať trvalý pobyt zapisovaných osôb.V zahraničí je totiž bežnou praxou, že domáce adresy nie sú vo verejne prístupných registroch dostupné. Údaj o trvalom pobyte z hľadiska účelu zákona pritom nie je vôbec podstatný.„Rozhodovanie vyšších súdnych úradníkov je nekonzistentné. Prax sa neustále mení a častokrát môžeme napriek desiatkam zrealizovaných zápisov len s napätím očakávať, či bude nasledujúci zápis vykonaný. V rámci elektronickej platformy pritom neexistuje žiadna možnosť operatívnej komunikácie, v rámci ktorej by sa dali dokumenty upraviť alebo doložiť podľa požiadavky príslušného vyššieho súdneho úradníka. Existuje len binárna voľba medzi realizáciou zápisu a odmietnutím. Vzhľadom na dôležitosť tejto agendy a potenciálne konzekvencie pre partnerov verejného sektora a oprávnené osoby spojené s neskorým zápisom je takýto prístup absolútne nevhodný,“ dodáva JUDr. Ján Azud.Pondelok, 31. 07. 2017, bol pritom posledným dňom, dokedy bolo možné podať návrh na aktualizáciu údajov u osôb, ktoré boli zapísané v predchádzajúcom registri konečných užívateľov výhod. Konzekvencie, ktoré spočívajú v možnosti verejného sektora odstúpiť od zmlúv s osobami, ktoré svoj zápis neaktualizujú, alebo pozastaviť plnenie z týchto zmlúv, by mali byť pre osoby, ktoré doteraz zostávali pasívne, silným motivátorom, aby svoje povinnosti splnili čo najskôr. Ostáva len veriť, že systém a štát im v tom bude podporou, nie prekážkou.