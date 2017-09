Registrácia na MMM je už uzavretá, ženy potvrdili stúpajúci záujem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Favoriti 94. ročníka MMM:



Tedesse Mamo Temechachu (Etiópia, 1991) - Bronzový bežec z MMM 2016 sa pri svojej účasti v Košiciach prezentoval skvelým časom 2:10:17 hod. a medailové ambície bude mať aj tentoraz



Fikre Assefa Robi (Etiópia, 1989) - Člen skupiny manažéra Josa Hermensa, ktorý držal ruku aj nad Haile Gebrselassiem.



Solomon Lema Biratu (Etiópia, 1991) - Zopakovať osobný rekord 2:12:18 z tohtoročného maratónu v Ríme mu zrejme na titul stačiť nebude, no do Košíc pricestuje s najvyššími cieľmi.



Gebreyohannes Gezehai Samson (Eritrea, 1992) - Osobný rekord 2:14:25 si vytvoril v roku 2017 v Prahe a do histórie MMM sa zapíše ako prvý bežec z Eritrey

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 12. septembra (TASR) - Tri týždne pred 94. ročníkom Medzinárodného maratónu mieru (MMM) hlásia organizátori naplnenú kvótu a počet účastníkov 12.589 plánujú navýšiť už iba minimálne. Počas registrácie sa opäť potvrdil trend veľkého záujmu u žien, ktoré by mali tvoriť až 37 percent zo všetkých účastníkov.Už od februára pretrváva enormný záujem o účasť na 94. ročníku MMM a k 11. septembru bolo prihlásených presne 12.589 bežcov. Organizátori na tomto čísle zastavili registráciu a do menoslovu prihlásených pribudnú už len elitní bežci a účastníci disciplíny Chodí celá rodina. O štart prejavili záujem bežci zo 48 krajín.uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar na utorňajšej tlačovej konferencii v Košiciach.Na veľkom záujme o účasť majú významný podiel ženy, ktoré sú najstrmšie rastúcou skupinou účastníkov za uplynulú dekádu.Jedinou možnosťou ako sa ešte prihlásiť na MMM je tak už len disciplína "Chodí celá rodina." Jej súčasťou bude aj elitný svetový chodec Matej Tóth.prezradil Koniar.S 94. ročníkom košického maratónu bude spätých mnoho sprievodných podujatí. Jedným z nich bude odovzdanie pamätných certifikátov členom Diamantového klubu. Bežci, ktorí aspoň 25-krát dobehli do cieľa MMM, si ocenenia prevezmú v sobotu 30. septembra 10.30 na hlavnom pódiu EXPA.uviedol stále aktívny člen Diamantového klubu Jozef Sciranko, ktorý má na konte 31 úspešných štartov na MMM. Opakom Diamantového klubu je program Môj prvý maratón, v rámci ktorého absolvuje maratónsku premiéru približne 400 bežcov.Hladký priebeh maratónu by nemalo ohroziť ani viacero rekonštruovaných cestných úsekov v širšom centre Košíc.uviedol Koniar.Tohtoročnou novinkou maratónu bude mobilná aplikácia Kosice Peace Marathon, ktorá prinesie množstvo cenných informácií o programe, o mapách tratí a umožní aj tzv. Live tracking, teda sledovanie pohybu zvoleného bežca.Onedlho uplynie 20 rokov od pamätného svetového šampionátu IAAF v polmaratóne a v súvislosti s týmto výročím sa finalizuje program i menoslov hostí. Spomínaný polmaratón vyhral Keňan Shem Kororia, ktorého víťazný čas 59:56 min. bol ďalších 10 rokov neprekonaný. Organizátori postupne predstavia elitných pretekárov, ktorí by sa mali popasovať o prvé priečky. Tentoraz pôjde o zmes debutantov a skúsených bežcov.