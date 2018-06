Regling: Grécko je na ceste k úspešnému ukončeniu záchranného programu

Klaus Regling, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 13. júna (TASR) - Grécko je na dobrej ceste, aby sa stalo ďalším úspešným príbehom dlhovej krízy v eurozóne. Ale získanie plnej dôvery investorov si bude vyžadovať trvalý záväzok k ekonomickým reformám. Uviedol to v utorok (12.6.) šéf európskeho záchranného fondu Klaus Regling v prejave k bankárom v Arénach.Grécko stratilo prístup na dlhopisové trhy v roku 2010. V auguste tohto roka má krajina vystúpiť z tretieho záchranného programu. Vláda v Aténach dúfa, že po jeho dokončení bude získavať potrebné financie výhradne na trhoch s dlhopismi.upozornil Regling.Grécko, s najvyšším pomerom dlhu k hrubému domáceho produktu (HDP) v eurozóne, na úrovni 179,8 % HDP, bolo príjemcom najväčšieho záchranného balíka v histórii menovej únie.Partneri v eurozóne a Medzinárodný menový fond (MMF) poskytli krajine pôžičky vo výške približne 270 miliárd eur.Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) vlastní viac ako polovicu štátneho dlhu Grécka a ako najväčší veriteľ krajiny bude rád, keď znova získa trvalo udržateľný prístup na dlhopisové trhy.Regling v prejave povedal, že Grécko je už blízko k vystúpeniu z tretieho záchranného programu. Stane sa tak ďalším úspešným príkladom, ak bude pokračovať v reformách aj po ukončení tohto programu.Ďalšie dva štáty, ktoré museli počas dlhovej krízy v eurozóne požiadať o pomoc - Írsko a Portugalsko - už svoje programy ukončili. Írsko z neho vystúpilo v decembri 2013 a Portugalsko v máji 2014.Regling v Aténach povedal, že tri nedávne aukcie gréckych dlhopisov ukázali, že si opäť začína získavať dôveru investorov.Posledná splátka z tretieho záchranného úveru (vo výške 86 miliárd eur) by mala zvýšiť hotovostnú rezervu, ktorú si grécka vláda buduje a mohla by slúžiť ako jej rezerva na refinancovanie dlhu.Grécko očakáva, že jeho veritelia mu v strednodobom časovom horizonte zmiernia podmienky splácania dlhu, aby bola dlhová záťaž krajiny udržateľná. Regling v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že na budúcom stretnutí ministrov financií eurozóny sa dosiahne dohoda.dodal.