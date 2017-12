Regulačný úrad očakáva ďalšiu konsolidáciu telekomunikačného trhu

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva, že aj v roku 2018 bude na Slovensku pokračovať konsolidácia na trhu.Znamená to akvizície, spájanie sa telekomunikačných operátorov, prípadne zdieľanie infraštruktúry podobne, ako sa to deje aj v iných krajinách Európskej únie. Aj na rok 2018 má RÚ naplánované prideľovanie frekvencií na budovanie pevných alebo mobilných sietí, prostredníctvom ktorých budú telekomunikační operátori poskytovať širokopásmové služby.Európska komisia očakáva, že v Európe prebehne konsolidácia na trhu, t.j. akvizície a spájanie sa telekomunikačných operátorov, čo už prebieha a tento trend neobchádza ani Slovensko. Očakávanou udalosťou na Slovensku je aj uskutočnenie frekvenčného refarmingu, t.j. usporiadanie frekvencií tak, aby mal každý mobilný operátor k dispozícii súvislý frekvenčný úsek. Ak to bude potrebné, tak RÚ je pripravený situáciu vyriešiť aj za pomoci prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách.Očakáva sa tiež, že vzhľadom na stanovené povinnosti a dopyt po službách operátori budú pokračovať vo zvyšovaní pokrytia obyvateľstva signálom ich sietí a skvalitňovaní služieb. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci objem prenášaných dát v mobilných sieťach a tlak zo strany používateľov je možné očakávať zatraktívnenie dátovej ponuky zo strany operátorov. Európska komisia pripravuje zmeny v legislatíve, čo bude znamenať nové povinnosti pre RÚ a telekomunikačných operátorov.