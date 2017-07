Rehák-Štefečeková zvládla na ME kvalifikáciu a postúpila do finále

Slovenská trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

ME v streľbe - výsledky:



kvalifikácia trapu žien: 1. Satu Makelová-Nummelová (Fín.) 72, 2. Zuzana REHÁK-ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 70, 2. Alessandra Perilliová (San Marino) 70, 2. Jekaterina Rabajová (Rus.) 70, ... nepostúpili do finále: 28. Jana ŠPOTÁKOVÁ (SR) 59, 33. Nina SLAMKOVÁ (SR) 43

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 25. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák-Štefečeková postúpila z utorňajšej kvalifikácie trapu na majstrovstvách Európy v športovej streľbe v azerbajdžanskom Baku do bojov o medaily.V troch kvalifikačných položkách po 25 výstrelov minula dokopy päť terčov a s výsledným nástrelom 70 postúpila ako druhá v poradí spolu s Ruskou Jekaterinou Rabajovou a Taliankou Alessandrou Perilliovou, ktoré dosiahli rovnaký výsledok.Nedarilo sa však ďalším dvom slovenských strelkyniam. Nina Slamková uzavrela výsledkovú listinu na 33. mieste so 43 trafenými terčmi, Jana Špotáková obsadila 28. priečku s nástrelom 59. V súťaži družstiev to pre Slovensko znamenalo konečné siedme miesto, zvíťazilo Rusko pred Fínskom a Francúzskom.Finálová časť bola na programe od 15.00 h.