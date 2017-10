Reklamné plochy kandidáta na predsedu VÚC T. Mikuša niekto poškodil

Na snímke predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Trnava 5. októbra (TASR) – Reklamné plochy Tibora Mikuša, ktorý sa opäť uchádza v nasledujúcich krajských voľbách o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), niekto v noci na stredu 4. októbra znehodnotil a poškodil. Mikuš to okomentoval slovami, že do regiónu sa vkráda nenávisť a neúcta k druhým.uviedol Mikuš pre TASR. Pri riadení TTSK sa, ako dodal, spoločne s poslancami krajského zastupiteľstva podarilo v tomto volebnom období dosiahnuť dlhodobú, takmer 90-percentnú zhodu pri hlasovaniach. Znamená to podľa neho, že vecná správa kraja dokázala zvíťaziť nad prázdnym politikárčením.konštatoval Mikuš v súvislosti s poškodenými reklamnými plochami. Zastáva názor, že pri riadení kraja je najdôležitejšia vzťahová kultúra. Konsenzus medzi regionálnou a komunálnou samosprávou. Spolupráca nielen politických strán, ale aj občianskych združení a spolkov, ktoré zastrešujú občanov.uzavrel Mikuš.Okrem T. Mikuša, ktorý kandiduje ako nezávislý, v novembrových voľbách sa budú o post predsedu TTSK uchádzať aj József Berényi (Strana maďarskej komunity), Jaroslav Cehlárik (nezávislý kandidát), Konrád Rigó (MOST–HÍD) a Jozef Viskupič (OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska).