Rekonštrukcia kežmarského zimného štadióna má byť hotová do 290 dní

Kežmarok 4. septembra (TASR) – Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku by mala byť hotová najneskôr do 290 dní od prevzatia stavby. Mesto dnes podpísalo zmluvu so stavebnou firmou Milanko, s. r. o., zo Spišskej Novej Vsi, ktorá bude obnovovať štadión. Konateľ spoločnosti Milan Tkáč prisľúbil, že prestavba športového stánku by mala trvať menej ako rok.uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Na stavbu získalo mesto dotáciu od Úradu vlády SR vo výške jedného milióna eur.povedal primátor.Dodávateľ si stavbu prevezme v utorok 5. septembra a po preskúmaní začnú s prácami. Tkáč uviedol, že prví robotníci budú na zimnom štadióne pracovať už koncom tohto týždňa, najneskôr začiatkom toho budúceho. Firma má s výstavbou podobných stavieb skúsenosti, vybudovala aj zimný štadión v Levoči.