Rekonštrukcia Košickej brány by mala byť hotová do konca októbra

Na archívnej snímke radnica a klietka hanby v Levoči Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levoča 17. októbra (TASR) – Rekonštrukcia Košickej brány, ktorá je vstupným bodom do centra Levoče, by mala byť hotová do konca októbra. Pre TASR to potvrdil Kamil Tomčofčík z Mestského úradu v Levoči s tým, že sa obnovuje vstup pre motorové vozidlá, vstup pre peších, fasáda budovy, a tiež odvodnenie. Pribudne aj osvetlenie celého vstupu.priblížil Tomčofčík. Tu sa však práce začnú najskôr na budúci rok.V súčasnosti je doprava na tomto mieste úplne uzavretá a vodiči musia úsek obchádzať po jednotlivých uličkách v širšom centre. Po rekonštrukcii sa organizácia dopravy meniť nebude, vozidlá budú musieť aj naďalej dávať prednosť autám prichádzajúcim na námestie. Prechod popod bránu však bude bezpečnejší. S rekonštrukčnými prácami sa začalo v polovici septembra.dodal primátor Levoče Milan Majerský s tým, že finančné prostriedky sa podarilo radnici získať z fondov Ministerstva financií SR na záchranu kultúrnych pamiatok.Košická brána je súčasťou hradobného opevnenia Levoče, ktoré tamojšia samospráva obnovuje každý rok po zime. Na komplexnú rekonštrukciu hradieb by mesto potrebovalo milióny eur, tie sa však podľa Majerského nepodarí získať tak skoro.upozornil. Okrem Košickej brány sa samospráva zamerala v tomto roku aj na rekonštrukciu Fontány dobročinnosti, budovy Mestského divadla a na ďalšie menšie opravy historických budov.