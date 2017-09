Rekonštrukcia londýnskeho Big Benu bude drahšia, než sa predpokladalo

Big Ben, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. septembra (TASR) - Náklady na rekonštrukciu londýnskeho Big Benu budú dvojnásobne vyššie, než sa pôvodne predpokladalo. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Zvony tejto svetoznámej pamiatky sa pred plánovanou renováciou, ktorá by mala potrvať štyri roky, naposledy rozozvučali 21. augusta. Pôvodne sa predpokladalo, že náklady na rekonštrukciu dosiahnu sumu 29 miliónov libier.oznámil dnes na svojej webovej stránke britský parlament.Zvýšenie nákladov by neho malo zaistiť to, aby vzácna pamiatka zostala v dobrom stave a zachovala sa pre budúce generácie.Dodatočné financie si podľa agentúry AP vynútila komplexnosť celého projektu a zaistenie bezpečnosti robotníkov, ktorí budú počas rekonštrukcie pracovať na lešení vo veľkých výškach.Big Ben je súčasťou budovy Westminsterského opátstva stojacej na brehu rieky Temža. Týči sa nad časťou paláca, v ktorej zasadá britský parlament. Veža, ktorú v roku 2012 premenovali na Elizabeth Tower na počesť diamantového jubilea vládnutia britskej kráľovnej Alžbety II., má výšku 96 metrov.Posledná rozsiahla rekonštrukcia Alžbetinej veže prebehla pred vyše 30 rokmi. V rámci prebiehajúcej renovácie sa kompletne rozmontuje a vyčistí mechanizmus hodín. Do veže nainštalujú tiež nové vybavenie vrátane výťahu, toaliet či kuchyne.