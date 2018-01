Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom mýte ide podľa harmonogramu

Na snímke začiatok rekonštrukčných prác frekventovaného podchodu na Trnavskom mýte. Práce by mali trvať približne deväť mesiacov a ich ukončenie je plánované na leto 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 30. januára (TASR) – Rekonštrukcia zanedbaného podchodu na Trnavskom mýte v Bratislave pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Práce by mali byť ukončené v plánovanom termíne, teda v lete. Na utorkovom brífingu o tom po kontrolnom dni informoval primátor mesta Ivo Nesrovnal a generálny riaditeľ spoločnosti Immocap Group, ktorá podchod obnovuje, Martin Šramko.skonštatoval Nesrovnal. O stíhaní naplánovaných a schválených termínov rekonštrukčných prác ubezpečuje aj investor.doplnil Šramko.Dokončené boli búracie práce, demontujú sa eskalátory, upravujú povrchy a podlahy v rámci podchodu. Budujú zvislé konštrukcie, kompletne vymieňajú elektroinštaláciu či kanalizáciu, opravujú okolité chodníky. Pripravuje sa osádzanie nových fasád nájomných priestorov, s prácami by sa malo začať v marci.doplnil Šramko.O bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez alternatívne priechody sa stará mestská a štátna polícia. Podľa štatistiky zatiaľ v daných úsekoch k žiadnym dopravným nehodám či zraneniam, na rozdiel od minulosti, nedochádza. V spolupráci s mestskými časťami chce hlavné mesto zároveň dosiahnuť aj zlepšenie kvality verejného priestranstva nad rekonštruovaným podchodom, a to nielen obnovou chodníkov.doplnil Nesrovnal.Rekonštrukcia zanedbaného podchodu na Trnavskom mýte sa začala 16. októbra minulého roka. O komplexnej obnove podchodu spoločnosťou Immocap Group rozhodli bratislavskí mestskí poslanci koncom septembra 2016. Poslanci jej totiž schválili prenájom podchodu na 15 rokov, s možnosťou opcie na ďalších päť rokov, za ročné nájomné jedno euro. Podmienkou je, že musí do revitalizácie podchodu spoločnosť investovať minimálne 1.082.790 eur bez DPH. Vyše miliónom eur prispeje aj magistrát, a to najmä do zabezpečenia bezbariérovosti.