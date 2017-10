Rekonštrukcia štadióna s príspevkom v Prievidzi nakoniec nebude

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prievidza 30. októbra (TASR) - Prievidza nakoniec futbalový štadión s prispením financií od štátu rekonštruovať nebude. Uzniesli sa na tom prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok, ktorí schválili ukončenie zmluvy o spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ).uviedol vedúci kancelárie primátorky mesta Alojz Vlčko.Vyčíslil, že pôvodne mala radnica do projektu vložiť 500.000 eur, pričom s daňou z pridanej hodnoty by to bolo 750.000 eur, po rokovaniach so SFZ o úprave nákladov mala rekonštrukcia stáť asi 2,7 milióna eur, z rozpočtu mesta by tak na štadión išli asi dva milióny.Mesto chce teraz vyriešiť zatekanie na tribúne štadióna, takisto vidí potreby rekonštrukcie interiérov, futbalisti zase požadujú umelú trávu, ideálne s osvetlením. S prvými prácami chce začať na jar budúceho roka, pričom projektové dokumentácie má skoro vo finálnej podobe.ozrejmil Vlčko.Projektovú dokumentáciu vypracoval dodávateľ na štadión kategórie UEFA 2, ak ho teda mesto zrekonštruuje podľa tohto projektu, do budúcna si pripraví zázemie na to, aby sa v Prievidzi hrali aj vyššie súťaže v zmysle kritérií UEFA, skonštatoval Vlčko.podčiarkol.Názory na vypovedanie zmluvy so SFZ boli medzi poslancami rôzne, niektorí boli za, iní proti. Proti vypovedaniu zmluvy bol aj Jaroslav Cigaňák, ktorý navrhol, aby mesto návrh stiahlo a ešte raz prepočítalo náklady na rekonštrukciu štadiónu a rokovalo s Trenčianskym samosprávnym krajom po vzore Prešova a Prešovského samosprávneho kraja o poskytnutí financií v objeme asi 600.000 eur na tento účel. Za jeho poslanecký návrh hlasovalo šesť jeho kolegov, proti boli desiati a zdržali sa piati.Za vypovedanie zmluvy so SFZ a rekonštrukciu štadióna z vlastných zdrojov mesta hlasovalo nakoniec 14 mestských poslancov, proti boli piati a traja sa zdržali. Vypovedanie zmluvy samospráva dopredu konzultovala s projektovým manažérom SFZ. Prievidza je štvrtou samosprávou, ktorá spoluprácu so zväzom prehodnotila, uzavrel Vlčko.Na rekonštrukciu futbalového stánku malo dať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom SFZ 750.000 eur. Grant od rezortu školstva je účelovo určený na dodanie tribún a sedadiel na štadióne, na základe zmluvy o dielo ich mala zabezpečiť, podobne ako pri iných štadiónoch, spoločnosť Sedasport, s. r. o., so sídlom v Myjave. Podmienkou na získanie finančných prostriedkov bolo 40-percentné kofinancovanie projektu samosprávou, teda Prievidza mala pôvodne prispieť sumou 750.000 eur. Náklady mesta na rekonštrukciu, aby stánok spĺňal kritériá UEFA 2, sa však vyšplhali na spomínané asi dva milióny eur.