Rekonštrukcia železnice vylúči dopravu medzi Trenčínom a Bánovcami

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Trenčín 9. októbra (TASR) – Pre rekonštrukčné práce bude od utorka 10. októbra do 17. novembra dočasne vylúčená železničná doprava na úseku Trenčín – Bánovce nad Bebravou. Vlaky nahradí autobusová doprava.Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSSK), v železničných staniciach Trenčín a Bánovce nad Bebravou budú pristavené autobusy. Železničná zástavka Soblahov nebude počas výluky pri vybraných vlakoch obsluhovaná.Autobusy v úseku Trenčín – Bánovce nad Bebravou budú vedené dvoma trasami. Autobusy vedené cez Soblahov nebudú zachádzať do Trenčianskej Turnej a Ruskoviec. Autobusy vedené cez Trenčiansku Turnú a Ruskovce nebudú zachádzať do Soblahova.