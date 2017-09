Rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripomenú vojnové udalosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nižná Polianka/Mikulášová 29. septembra (TASR) – Podujatie Karpaty 1914/1915, ktoré je v tomto roku situované pri Nižnej Polianke v Bardejovskom okrese, sa dnes začalo posviackou vojnového cintorína pri obci Mikulášová.Toto pietne miesto sa nachádza približne kilometer od dediny, priamo na úpätí hory Kaštielik, kde prebiehala intenzívna bojová činnosť.informoval TASR jeden z organizátorov Martin Drobňák z KVH Beskydy.Podujatie bude pokračovať v sobotu od 10.00 h pri Nižnej Polianke. Ide už o siedmy ročník.spomenul. Jeho súčasťou je sprievodný program, ako je dobová ľudová vojenská hudba či dychovka. Pripravená je aj výstava či séria prednášok historikov nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Českej republiky a Poľska.Návštevníci by mali počas programu vidieť okolo 300 účinkujúcich, v dobových uniformách by ich malo byť približne 150.vymenoval Drobňák s tým, že v posledných rokoch sa im darí zvyšovať počet civilistov v historických šatách.Klub vojenskej histórie Beskydy pôsobí od roku 2004. Aktívnej obnove vojnových cintorínov z čias prvej svetovej vojny sa venuje približne sedem rokov. Zrekonštruovať sa im už odvtedy podarilo desať takýchto pietnych miest. Posledné dva roky sa snažia viac zapájať aj do rozvoja turizmu v regióne.