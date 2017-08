Rekonštrukcie ciest v Bratislave by mali potrvať do konca novembra

Na snímke pohľad na Bratislavský hrad a pod ním Dóm svätého Martina. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 13. augusta (TASR) – V Bratislave chcú v tomto roku opraviť takmer 30 kilometrov ciest, deväť kilometrov chodníkov a 19 ník na zastávkach MHD. Mesto na tieto opravy vyčlenilo šesť miliónov eur z vlastných finančných zdrojov. Práce pokračujú aj cez leto a ukončené by mali byť koncom novembra, v závislosti od poveternostných podmienok. Tento týždeň mesto začalo s opravou komunikácií na Lamačskej ceste, Uzbeckej i Bratislavskej ulici. TASR o tom informovala Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Pri oprave komunikácie na Bratislavskej ulici ide o rekonštrukciu v celkovej dĺžke zhruba 429 metrov v úseku od križovatky s ulicou Československých tankistov po čerpaciu stanicu, pri štandardnej šírke jazdného pruhu 3,5 metra. Na Uzbeckej ulici sa opravuje 199-metrový úsek cesty od Železničnej ulice.priblížila Kešeľáková. Ukončenie prác je plánované v pondelok 14. augusta.Pri oprave Lamačskej cesty ide o dvojfázovú opravu komunikácie. V prvej etape sa opravuje ľavý jazdný pruh od betónového povrchu križovatky po ľavé odbočenie na Dúbravskú cestu v dĺžke asi 400 metrov.podotkla Kešeľáková.Koncom júla začali opravovať chodník na Šintavskej ulici v Petržalke v dĺžke 520 metrov od zastávky MHD Šintavská po Budatínsku. Oprava by mala byť ukončená do konca augusta. V pláne je ešte rekonštrukcia chodníka na Ulici 29. augusta, na Námestí SNP, na Špitálskej ulici, ako aj oprava nástupišťa pod Mostom SNP.Rekonštruujú sa aj zastávky MHD, a to na Námestí Franza Liszta, Patrónke či Brnianskej ulici. Od pondelka sa začne s prácami aj na zastávke MHD Valašská, kde sa bude upravovať povrch asfaltovej vozovky a pokladať nový betónový kryt s plánovaným termínom ukončenia v septembri.