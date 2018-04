Rekonštrukciou dubnickej väznice sa kapacita zvýšila o 172 odsúdených

Na snímke zrekonštruované priestory väznice počas odovzdania v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 25. apríla 2018 v Dubnici nad Váhom. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dubnica nad Váhom 25. apríla (TASR) – Po takmer dvojročnej rekonštrukcii odovzdal v stredu minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) do užívania zrekonštruované priestory v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Zrekonštruované priestory vznikli z bývalého zdravotníckeho zariadenia, kapacita ústavu sa zvýšila o 172 odsúdených.Podľa šéfa rezortu spravodlivosti nové priestory, podobne ako celý ústav v Dubnici nad Váhom, sú určené pre odsúdených na výkon trestu s najnižším stupňom stráženia, celková investícia vrátane projektovej dokumentácie dosiahla asi šesť miliónov eur.doplnil Gál.Ako informoval generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan, dve z troch zrekonštruovaných budov budú slúžiť ako ubytovacie priestory pre odsúdených. Ich súčasťou sú obslužné priestory - kultúrna miestnosť, sociálne zariadenia, sprchy, knižnica, čitáreň a podobne.priblížil Ivan.Ako dodal, súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie nového ochranného pásma, novej strážnej veže, pribudol nový systém vnútornej a vonkajšej bezpečnosti a nových vchod do ústavu pre peších s príslušným zabezpečením.doplnil Ivan s tým, že do nových priestorov presunú odsúdených z dubnického ústavu, ale aj z iných nápravných zariadení na Slovensku.