Rekonštrukciu cesty pri Mníchovej Lehote chce Správa ciest začať o rok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchova Lehota 28. apríla (TASR) - Panelová cesta medzi Chocholnou-Velčicami a Mníchovou Lehotou v okrese Trenčín by sa mala začať rekonštruovať pravdepodobne na prelome rokov 2018 a 2019. O príprave prác na komunikácii prvej triedy medzinárodného charakteru informovali na brífingu vo štvrtok (27. 4.) večer v Trenčíne zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a Slovenskej správy ciest (SSC) - investora stavby.Brífingu na pôjde Úradu TSK predchádzalo stretnutie zástupcov dotknutých obcí, trenčianskeho krajského dopravného inšpektorátu, investora ako i projektanta, na ktorom odobrili projektové riešenie rekonštrukcie cesty prvej triedy. Prípravu investície totiž spomalili pripomienky starostov ako i dopravného inšpektorátu. Práve požiadavky starostov označil štátny tajomník MDV SR Viktor Stromček za opodstatnené, no finančne a technicky náročné.potvrdil generálny riaditeľ SSC Roman Žembera.Rezort dopravy, ako avizoval Stromček, predpokladá, že SSC bude mať k dispozícii dokumentáciu pre stavebné povolenie do konca roka a zároveň začiatkom budúceho roka by mohla pristúpiť k majetkovoprávnemu vysporiadaniu.vysvetlil.Rekonštrukcia cesty by sa mala realizovať v šírke 9,5 metra, nie 11,5 metra, ako pripomienkoval dopravný inšpektorát. Ide o podmienku, aby mohla byť stavba financovaná z fondov Európskej únie.skonštatoval predseda TSK Jaroslav Baška. Do projektovej dokumentácie bola podľa neho zapracovaná i rekonštrukcia tzv. križovatky smrti, ktorá spája Trenčiansku Turnú a Trenčianske Stankovce a je na ňu vydané právoplatné stavebné povolenie a projekt.doplnil.Rekonštrukcia panelov cesty je zapracovaná v zásobníku projektov na financovanie z eurofondov, povedal Stromček. V prípade, ak SSC nebude so žiadosťou o zdroje úspešná, ďalšou možnosťou je podľa neho financovanie zo štátneho rozpočtu. Náklady na rekonštrukciu úseku odhadol rezort dopravy na sumu okolo 20 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, presná výška investície by však mala byť podľa slov štátneho tajomníka MDV známa na konci tohto roka. SSC predpokladá, že celý úsek v dĺžke 7,5 kilometra by mal byť zrekonštruovaný v priebehu dvoch rokov, a to za plnej prevádzky.