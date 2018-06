Rekonštrukčné práce na Župnom dome v Komárne potrvajú do jesene

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Komárno 18. júna (TASR) – Do októbra tohto roka bude pokračovať tretia etapa renovácie Župného domu v Komárne. Mesto investuje 142.000 eur do rekonštrukčných prác na fasáde a oplotení objektu vrátane reštaurátorských prác na dominantnej budove Župnej ulice.Obnova Župného domu z mestských prostriedkov začala v roku 2015. Samospráva počas uplynulých rokov investovala do rekonštrukčných prác 352.000 eur.povedal viceprimátor Béla Keszegh.Pôvodnú budovu Župného domu v Komárne postavili v roku 1798 v neskoro barokovom štýle. Počas prvej prestavby objektu v roku 1813 naň pribudli prvky klasicistickej architektúry. Svoju súčasnú podobu nadobudla budova v 80. rokoch 19. storočia.