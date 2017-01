Rekord: Letisko v Bratislave vlani odbavilo o 12,3 % cestujúcich viac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave vybavilo v roku 2016 spolu na prílete a odlete 1,76 milióna cestujúcich. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015 to predstavuje nárast o 12,3 %, teda o 192.497 ľudí.zhodnotil generálny riaditeľ letiska Ivan Trhlík. Počty cestujúcich pritom podľa jeho slov rástli každý mesiac roka, čo je ďalší rekord.doplnil šéf letiska.Najviac ho však teší, že najväčší nárast cestujúcich zaznamenala pravidelná letecká doprava, a to o 24 % oproti roku 2015. Na letisku teda vlani rástli všetky prepravné ukazovatele s výnimkou nepravidelnej leteckej dopravy, čo podľa Trhlíka spôsobila geopolitická situácia.V pravidelnej doprave tak bolo za minulý rok vybavených 1,34 milióna pasažierov a v nepravidelnej doprave to bolo 417.021 ľudí, čo znamenalo medziročný pokles o 14 %.Letisko v slovenskom hlavnom meste za minulý rok uskutočnilo spolu 25.690 letov, čiže odletov a príletov. Je to o 4 % viac ako v roku 2015, keď bolo vybavených 24.622 letov. O 9 % vzrástla aj preprava leteckého nákladu. V roku 2016 bolo vybavených spolu 22.895 ton carga, zatiaľ čo rok predtým sa vybavilo 21.098 ton nákladu.doplnila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Najobľúbenejšou destináciou cestujúcich ostáva podľa jej slov už niekoľko rokov Londýn-Stansted. Vlani tam bolo na prílete a odlete prepravených viac ako 234.000 cestujúcich. Nasledujú destinácie Dublin, Berlín a Miláno. Do top 5 sa však podľa Ševčíkovej tento rok dostala aj destinácia Moskva-Vnukovo.