REKORD: Lietadlo Qatar Airways letelo najdlhšie bez medzipristátia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 6. februára (TASR) - Lietadlo spoločnosti Qatar Airways preletelo bez medzipristátia z Kataru do novozélandského Aucklandu 14.535 kilometrov za 16 hodín a 23 minút. Let sa uskutočnil v nedeľu (5.2.). Lietadlo tam pristalo o 19.25 hod. SEČ, kým v Aucklande bol už pondelok (6.2.) 07.25 miestneho času.O rekorde informovalo vedenie leteckej spoločnosti na svojej internetovej stránke. Keďže išlo o prvý let na tejto linke, leteckí hasiči v Aucklande podľa dlhoročného zvyku po pristátí postriekali lietadlo vodou.Boeing 777-200LR prešiel cez desať časových pásiem a preletel nad piatimi krajinami. Vzhľadom na protivietor bude trvať spiatočný let 17 hodín a 30 minút.Let trval dlhšie ako všetky diely filmu Pán prsteňov a Hobbit.Na palube stroja boli štyria piloti a 15 členov palubného personálu. Cestujúcim podali spolu 1100 šálok čaju a kávy, 2000 chladených nápojov a 1036 jedál.Vlani v marci uskutočnilo lietadlo aerolínií Emirates najdlhší let bez medzipristátia. Preletelo trať 14.200 km z Dubaja do Aucklandu. Air India uviedla o svojom lete z Nai Dillí do San Francisca, že bol najdlhší v histórii. Ale premeranie vzdialenosti medzi Dauhou a Aucklandom je predsa len dlhšie.