Rekordéra Graňáka mrzí tesná prehra: Bolo to veľmi blízko

Kodaň 6. mája (TASR) - Rekordný zápis Dominika Graňáka do historických štatistík mal trpkú príchuť. Pri 184. štarte v národnom drese, ktorým prekonal Miroslava Šatana, totiž Slováci prišli o tri body v derby s Českom len desať sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.Nakoniec získali iba jeden a tak tridsaťštyriročný obranca nemal chuť na oslavy.povedal po zápase.Slováci sa prezentovali obetavým výkonom v obrane a dobrou efektivitou, keď premenili dve presilovky. Stav 2:1 tak držali až do záveru, pričom odolávali obrovskému tlaku súpera.pokračoval.Tesná prehra, navyše vo federálnom derby, poriadne zamrzí, no treba sa z nej rýchlo otriasť.uviedol Graňák, ktorý debutoval v najcennejšom drese pred takmer 15 rokmi proti Ukrajine.Nikdy neváhal pomôcť slovenskému výberu, okrem dvanástich majstrovstiev sveta si zahral aj na olympiáde a množstve ďalších prípravných turnajov, čo svedčí o veľkej oddanosti k najcennejšiemu dresu. Sám Graňák v tomto ohľade však vyzdvihol práve muža, ktorého prekonal.