Rekordéra Lewandowského nahnevalo vyrovnanie a tak rozhodol

Poľský futbalista Robert Lewandowski (druhý sprava). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 9. októbra (TASR) - Poľsko si zahrá na finálovom turnaji futbalových MS opäť po dvanástich rokoch. V nedeľu sa výber trénera Adama Nawalku kvalifikoval na budúcoročný šampionát do Ruska po domácej výhre 4:2 nad Čiernou Horou ako víťaz E-skupiny a nadviaže na jeho poslednú účasť na mundiale z roku 2006 v Nemecku.Poľsko sa stalo šiestym európskym účastníkom záverečného turnaja po Belgicku, Nemecku, Anglicku, Španielsku a Rusku (ako organizátor automatická účasť). Na spečatenie postupu mu stačilo doma uhrať bod s Čiernou Horou, no domáci nenechali nič na náhodu. Už do 16. minúty viedli 2:0, no súper v druhom polčase vyrovnal. Poliaci však na konci strhli víťazstvo na svoju stranu. Dánsko sa z tejto skupiny dostalo do baráže, do tabuľky druhých tímov sa po remíze 1:1 s Rumunskom zaradilo so štrnástimi bodmi.citovali poľské médiá Nawalku. Poliaci, pre ktorých to bude historicky ôsma účasť na MS, vyhrali skupinu s 25 bodmi, keď z desiatich duelov len jeden remizovali a jeden prehrali.V 85. minúte strelil víťazný gól kanonier Bayernu Robert Lewandowski. Bol to už jeho 51. gól v 91. zápase v najcennejšom drese. V kvalifikácii MS 2018 bol rekordný šestnásty, čím sa stal prvý európskym hráčom, ktorý prekonal v jednej kvalifikácii métu 15 gólov. Už v utorok ho ale môže o rekord pripraviť Cristiano Ronaldo, kanonier portugalských majstrov Európy má na konte 15 gólov a dôležitý domáci súboj proti Švajčiarsku k dobru.povedal Lewandowski.