REKORDÉRKA: Žena zapríčinila za 14 minút päť dopravných nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Passau 30. januára (TASR) - Štyridsaťročná vodička s trojročnou dcérkou v motorovom vozidle spôsobila v Passau v spolkovej krajine Bavorsko v priebehu iba 14 minút päť dopravných nehôd. Ľahšie zranenia utrpelo pri nich celkove päť ľudí vrátane ženy za volantom a jej dcérky. Spôsobené materiálne škody polícia odhadla na asi 45.000 eur.Žena najskôr pred červenou na semaforoch cúvala a kolidovala pri tom s iným motorovým vozidlom. O čosi neskôr nabúrala do pred ňou stojaceho automobilu. S ďalším motoristom sa najskôr dostala do kolízie pri zaradzovaní, neskôr pri cúvaní pred semaformi. Keď aj napriek týmto skúsenostiam pokračovala v jazde, v zákrute sa stala takmer účastníčkou čelnej zrážky s iným vozidlom, aby podobne ako ono skončila mimo komunikácie.O pondelkových eskapádach vodičky informovala v utorok tamojšia polícia, ktorá konštatovala, že v organizme vodičky sa nenašli ani stopy po alkohole, ani stopy po drogách. Až odborné lekárske vyšetrenia poskytnú odpoveď na to, či vodička nemá problémy psychického charakteru. Polícia zatiaľ nevie, prečo žena napriek spomínaným nehodám stále pokračovala v jazde. Jej hovorca však pripustil, že bolo šťastím v nešťastí, že následky nehôd neboli dramatickejšie.