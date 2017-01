Rekordná séria Realu sa skončila, Sevilla otočila zápas za sedem minút

Hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. januára (TASR) - Séria bez prehry v podaní futbalistov Realu Madrid sa skončila na čísle 40. Vedúci tím španielskej La Ligy prehral na ihrisku FC Sevilla 1:2 a nevyužil šancu zvýšiť svoj náskok na čele súťaže.predtým naposledy ťahal za kratší koniec vlani v apríli, keď vo štvrťfinále Ligy majstrov 2015/2016 nestačil na VfL Wolfsburg.Real viedol v Seville od 67. minúty, keď sa z pokutového kopu presadil Cristiano Ronaldo. Domácich k obratu naštartoval kapitán súpera Sergio Ramos, ktorý chyboval pri štandardke Pabla Sarabiu a päť minút pred koncom riadneho hracieho času hlavičkoval loptu do vlastnej siete. Tri body pre Andalúzanov zabezpečil striedajúci Steven Jovetič. Čiernohorský útočník využil zlé postavenie Keylora Navasa a v nadstavenom čase strelil víťazný gól.Jovetič prišiel do Sevilly na hosťovanie z Interu Miláno len minulý týždeň, proti Realu skóroval aj vo štvrtkovej odvete osemfinále Kráľovského pohára.vravel Jovetič.Fanúšikovia na štadióne Ramona Sancheza Pizjuana si extrana vlastencovi Ramosa. Mnohí z nich mu nedokážu prepáčiť jeho odchod do Madridu v roku 2005. V štvrtkovej pohárovej odvete premenil pokutový kop, ktorý prispel k postupu Realu, a potom presný zásah provokatívne oslávil pred sektorom domácich fanúšikov. V nedeľu na neho divácipri každom dotyku s loptou.Tréner Zinedine Zidane mu zaváhanie pri vyrovnávajúcom góle nevyčítal.povedal Zidane a k zápasu dodal:Sevilla si triumfom poistila druhé miesto, na Real, ktorý má zápas k dobru, stráca jediný bod. Veľkú radosť mal z výhry aj jej tréner Jorge Sampaoli.vravel Argentínčan, ktorý v roku 2015 priviedol Čile k celkovému triumfu na Copa America. Sevillu vedie prvú sezónu.dodal Sampaoli.