Rekordný transfer na Slovensku - Slovan zaplatil za Rabiua milión eur

Bratislava 27. júna (TASR) - Vedenie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava dotiahlo historicky najväčší prestup smerom do najvyššej slovenskej súťaže. Z belgického Gentu získalo 26-ročného stredopoliara Ibrahima Rabiua, celková prestupová suma dosahuje výšku jeden milión eur. Obe strany v utorok podpísali štvorročný kontrakt, informuje klubová webstránka www.skslovan.com.Rabiu si na Slovensku urobil vynikajúce meno počas pôsobenia v Trenčíne (2014-2016), za ktorý odohral 46 ligových zápasov s bilanciou desať gólov. Celková prestupová suma za kreatívneho stredopoliara dosahuje výšku jeden milión eur, žiaden hráč zatiaľ na Slovensko neprišiel za vyššiu čiastku.povedal pre klubový web viceprezident ŠK Slovan Ivan Kmotrík ml.povedal Rabiu.Ibrahim Rabiu už ako šestnásťročný prišiel do Európy, pôsobil v slávnom portugalskom klube Sporting Lisabon. Neskôr absolvoval angažmány v ďalších známych kluboch ako PSV Eindhoven a Celtic Glasgow. Od roka 2014 hral za AS Trenčín, s ktorým získal dvakrát slovenské double. V lete 2016 bol o neho na európskom prestupovom trhu obrovský záujem. Bitku o tohto hráča vyhral belgický KAA Gent, kde Rabiu strávil ročník 2016/17. Za nigérijskú reprezentáciu si zatiaľ pripísal tri štarty.