Rekordný úlovok: Taliani zhabali marihuanu v hodnote 40 miliónov eur

Rím 7. septembra (TASR) - Takmer štyri tony marihuany zhabala polícia pri východnom pobreží Talianska. Na čiernom trhu by mala hodnotu 40 miliónov eur.Kontraband našli v sedemnásťmetrovej jachte plaviacej sa pod americkou vlajkou. Jachtu zastavili v Jadranskom mori a troch členov albánskej posádky zatkli, informovala dnes talianska colná polícia. Množstvo drog označila za "rekordné".Taliansky protimafiánsky a protiteroristický prokurátor Franco Roberti v júni vo svojej výročnej správe informoval, že došlo k "významnému nárastu" nezákonného obchodovania s drogami z Albánska.Agentúra AP dodáva, že Roberti podporuje legalizáciu mäkkých drog na základe toho, že užívanie marihuany je príliš rozšírené a zdroje na boj proti kriminalite by sa mali sústrediť na to, čo on pokladá za vážne trestné činy.