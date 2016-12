Rekordy druhého polroku 2016: Takto sa Slováci pochlapili

JÚL

AUGUST

Množstvo dúhových bublín najrozličnejších veľkostí 25. augusta 2016 zaplnilo nebo nad Svätoplukovým námestím v Nitre. Z bublifukov najrozličnejších druhov ich vypúšťali malé deti s rodičmi, seniori i náhodní okoloidúci, ktorí sa zapojili do tretieho ročníka podujatia Bubble day.

SEPTEMBER

OKTÓBER

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná šliape kapustu počas návštevy 20. ročníka festivalu Dni zelá v Stupave 1. októbra 2016.

NOVEMBER

Na archívnej snímke rodina kráča po ceste k Spišskému hradu.

TASR vydáva výberovú chronológiu rekordov, ktoré boli dosiahnuté na Slovensku v roku 2016. Pozrite, aký bol druhý polrok roku 2016.– Slovenský rekord v rýchlosti zahratia skladby Let čmeliaka ruského skladateľa Nikolaja Rimského-Korsakova ustanovil cimbalista Fery Reiner v Bratislave. Rýchlosťou 59,1 sekundy sa tak zapísal do Slovenskej knihy rekordov. Hudobník rýchlosťou prekonal svoj osobný rekord.– Slovenský rekord v klobúkovom tanci sa podarilo prekonať 90 účastníkom festivalu Liptov Fest v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši.- Búrku, počas ktorej spadlo úhrnne asi 128 milimetrov zrážok v priebehu polhodiny, zaznamenali meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Dolnej Porube v okrese Trenčín. Predpokladajú, že ide o najvyšší úhrn zrážok za posledných tisíc rokov. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnil SHMÚ na svojej webovej stránke.– Účastníci 101. Svetového kongresu esperanta v Nitre vytvorili slovenský rekord v tancovaní slovenského tanga. Slovenské tango spoločne zatancovalo 172 tanečníkov.– Terchovskú pesničku V pondelok doma nebudem na 54. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej zahralo 227 heligonkárov, čím prekonali slovenský rekord najviac spoločne hrajúcich heligonkárov.– Obec Baláže v okrese Banská Bystrica sa dostala do Knihy slovenských rekordov vo svojej tradičnej súťaži v pílení dreva. Súťažilo 17 dvojíc, z toho sedem v kategórii žien a desať v kategórii mužov.Najlepšie si počínali Želmíra Patrášová a Anna Strečková zo Seliec, ktoré dosiahli čas 17,91 sekundy. V pílení metrovice s priemerom 25 centimetrov tzv. dvojchlapovou pílou - bruchačkou zvíťazili Ján Majerík a Ján Krnáč z Priechodu. Metrovicu prepílili za neuveriteľných 16,31 sekundy. Víťazné tímy žien a mužov sa pričinili o nové zápisy v Knihe slovenských rekordov - Najrýchlejší pilčíci - ženy a muži.- Dovedna 1116 registrovaných účastníkov z Handlovej, Prievidze či Žiaru nad Hronom pritiahol handlovský Bubble day. Počas podujatia na Námestí baníkov spoločne vytvorili aj dva slovenské rekordy, a to v počte registrovaných účastníkov a v dĺžke fúkania bublín. Zaregistrovalo sa 1116 ľudí všetkých vekových kategórií.- V Trebišove vytvorili rekord v ručnom pletení lana, ktoré malo dĺžku 247,4 metra.– Tohtoročný medzinárodný vojenský výstup na Kriváň priniesol rekordnú návštevnosť. Na tatranský štít vystúpilo celkom 1654 ľudí, z toho 253 vojakov.– Informáciu o tom, že svetoznámy ruský krasokorčuliar Jevgenij Pľuščenko a jeho priatelia sa slovenským divákom predstavia v decembri po dlhšej prestávke na troch vystúpeniach, sa v Bratislave dozvedeli novinári. Huslista Edvin Marton pri tejto príležitosti na stretnutí s novinármi vytvoril aj rekord, keď na miliónových stradivárkach zahral slovenskú ľudovú pieseň Na kráľovej holi. Táto populárna ľudovka tak zaznela na najdrahšom nástroji od svojho zrodu.- Svetový deň mlieka v školách oslávili žiaci základných a materských škôl v Spišskej Novej Vsi slovenským rekordom. Na 15 materských a ôsmich základných školách vypili celkovo 4967 škatuliek mlieka. Každá z nich mala objem 250 ml a spoločne tak vypili takmer 1242 litrov mlieka, čím vytvorili slovenský rekord.– Rekord sa v tomto roku podaril v Michalovciach zdolať len Michaelám. Na podujatie venované najmä nositeľom tohto mena ich prišlo 77. Michalov a Michael prišlo na šiesty ročník akcie spolu 386, čo je od rekordu spred troch rokov o takmer 30 menej.– V Stupave uvarili rekordné "megazelé". Na 20. ročníku tradičného podujatia Dni zelá sa účastníkom podarilo navariť viac ako 2000 litrov kapustnice.– Najväčším obloženým chlebíkom vyrobeným na Slovensku oslávili nitrianski pekári Svetový deň chleba. Rekordný obložený chlebík dosiahol dĺžku 241 centimetrov, bol široký 84 centimetrov a vážil 56 kilogramov. Zápisom do Knihy slovenských rekordov to potvrdil Igor Svítok zo Slovenských rekordov.- Rekordnú účasť mali 11. majstrovstvá sveta v sudoku a 25. majstrovstvá sveta v logických úlohách pre rok 2016. Na súťaž sa prihlásilo 314 súťažiacich z 33 krajín, čím bol prekonaný účastnícky rekord 307 ľudí z roku 2013 v Číne.– Steny novootvoreného múzea kávy v oravskej obci Krušetnica (okres Námestovo) na severe Slovenska zdobí mozaika z viac ako štyroch miliónov kávových zŕn. Tento unikát tvorili desiatky ľudí takmer štyri roky. Na slávnostnom otvorení múzea zapísali mozaiku do Knihy slovenských rekordov.– Tohtoročná sezóna na Spišskom hrade bola z pohľadu návštevnosti rekordná. Prvýkrát v histórii prekročila hranicu 200.000 návštevníkov.– Z nedávneho svetového podujatia zameraného na kuriózne rekordy Impossibility Challenger v Berlíne sa vrátili so svetovými rekordmi dvaja úspešní slovenskí siloví žongléri.Bývalý slovenský reprezentant v desaťboji Radek Šatka bežal a súčasne žongloval na 100 m trati vo fenomenálnom čase 17,84 sekundy, čím prekonal doterajší svetový rekord. Milan Roskopf na výdrž v stoji žongloval s tromi päťkilogramovými guľami 1 minútu a 39,09 sekundy a prekonal doterajší rekord o tri sekundy.