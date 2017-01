Rektori a dekani nebudú môcť mať viac vedúcich funkcií

Na archívnej foto prezident SR Andrej Kiska (vpravo) vymenoval dňa 29. januára 2015 rektorov vysokých škôl. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. januára (TASR) – Rektori verejných vysokých škôl a dekani ich fakúlt by mali mať zo zákona zakázané kumulovať svoje pozície s inými vedúcimi funkciami. V návrhu novely zákona o vysokých školách to navrhuje koaličná poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Vláda dnes vyjadrila s jej návrhom súhlas.Návrh právnej normy posunul parlament v decembri do druhého čítania. Cséfalvayová žiada, aby funkcia rektora verejnej vysokej školy bola nezlučiteľná s pozíciou prorektora, dekana, prodekana, kvestora, tajomníka fakulty s inou funkciou vedúceho zamestnanca na tej istej, alebo inej vysokej škole a s funkciou rektora na inej vysokej škole. Funkcia dekana fakulty verejnej vysokej školy má byť nezlučiteľná napr. s pozíciou rektora, prorektora, kvestora alebo inou funkciou vedúceho zamestnanca na tej istej, alebo inej vysokej škole či s funkciou dekana na inej fakulte tej istej, alebo inej vysokej školy.vysvetlila Cséfalvayová. Nezlučiteľnosť je v súčasnosti podľa jej slov upravená len vo vzťahu k členom akademického senátu vysokej školy a k členom akademického senátu fakulty. Koaličná poslankyňa je presvedčená, že vedúca funkcia je plnohodnotným postom, vyžaduje plné pracovné nasadenie a necháva minimálny priestor pre ostatnú pracovnú realizáciu. "" tvrdí.Ministerstvo školstva vyjadrilo súhlas s návrhom poslankyne, ku ktorému však má pripomienky. Takto široko koncipovaná nezlučiteľnosť môže podľa rezortu do určitej miery obmedzovať súbežné pedagogické a vedecké pôsobenie rektorov a dekanov, nakoľko "iným vedúcim zamestnancom" môže byť napríklad vedúci katedry či vedúci ústavu, a podobne.“ argumentuje ministerstvo. Z návrhu preto odporučilo vypustiť ". Zároveň upozornilo na skutočnosť, že zmena môže zasiahnuť akademických funkcionárov, ktorí budú vykonávať funkciu v čase nadobudnutia účinnosti zmeny. Odporučilo preto doplniť do návrhu prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa novela nebude vzťahovať na toho, kto bol do funkcie ustanovený pred jej účinnosťou.Návrh novely nezakazuje pracovný pomer s inou verejnou, štátnou či súkromnou vysokou školou.," uviedla Cséfalvayová.Poslankyňa konštatuje, že je potrebné zamedziť kumulovaniu vedúcich funkcií v rukách jednej osoby. "dodala Cséfalvayová.